Heidel erklärt Transfer des Abwehrspielers: Schalke wollte Naldo nicht abgeben

Benidorm Der Wechsel von Naldo vom FC Schalke zur AS Monaco kam für viele Fans überraschend. Sportvorstand Christian Heidel erklärte nun die Hintergründe. Die Königsblauen wollten den Defensivspieler offenbar gar nicht abgeben.

Sportvorstand Christian Heidel vom Bundesligisten Schalke 04 hat beteuert, dem Transfer von Abwehrroutinier Naldo (36) zum französischen Vizemeister AS Monaco nur höchst widerwillig zugestimmt zu haben. "Mein erster Impuls war 'Nein, auf keinen Fall!'. Denn wir hatten nullkommanull die Ambition, ihn abzugeben", wurde Heidel am Samstagabend auf der Homepage der Königsblauen zitiert.

Weiter sei bei der Vertragsverlängerung mit dem Routinier bis 2020 im vergangenen Oktober "offen kommuniziert" worden, dass Naldo "nicht mehr in jedem Spiel zum Einsatz kommen" werde. Der Spieler habe dies "in allen Punkten auch so akzeptiert."