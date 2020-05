Nach Saison-Ende : Schalke will Uth zurückholen

Gelsenkirchen Mark Uth wechselte im Winter auf Leihbasis von Schalke 04 zum 1. FC Köln. Die Kölner würden den Offensivspieler gerne darüber hinaus behalten. Doch auch bei den Königsblauen hat man die guten Leistungen des 28-Jährigen zur Kenntnis genommen.

Bundesligist FC Schalke 04 will Ex-Nationalspieler Mark Uth nach Ende des Leihgeschäfts mit Liga-Rivale 1. FC Köln am Saisonende zurückbeordern. „Wir freuen uns, welche guten Leistungen Mark Uth in Köln gezeigt hat. Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass er in der neuen Saison wieder das königsblaue Trikot tragen wird“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der „Bild“.