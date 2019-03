Bei Testspielsieg der USA: Schalkes McKennie verletzt sich

Orlando Diese Nachrichten dürfte die Sorgen von Huub Stevens nicht kleiner werden lassen. Möglicherweise muss der Schalker Trainer im Abstiegskampf auf Weston McKennie verzichten. Der verletzte sich im Testspiel mit den USA.

Der Schalker Bundesligaspieler Weston McKennie hat beim 1:0 (0:0)-Testspielsieg der US-amerikanischen Nationalmannschaft gegen Ecuador eine Knöchelverletzung erlitten. Der 20-Jährige wurde deshalb in der 68. Minute von US-Coach Gregg Berhalter ausgewechselt. McKennie reist nun mit dem Team für weitere Untersuchungen nach Houston.

In der Startelf der USA standen zudem die Bundesliga-Legionäre Anthony Brooks (Wolfsburg), Christian Pulisic (Dortmund) und Tyler Adams (RB Leipzig). Adams reiste vor dem abschließenden Testspiel gegen Chile am Mittwoch von der Nationalmannschaft ab, um sich mit den Leipzigern auf das kommende Ligaspiel gegen Hertha BSC vorzubereiten. Das Siegtor für die Amerikaner, die in der Nacht zum 27. März gegen Chile antreten, erzielte Gyasi Zardes (81.).