Protest gegen Rassismus : Schalkes McKennie spielt mit „Justice for George“-Armbinde

Gelsenkirchen Bei einem brutalen Polizeieinsatz kam der Afroamerikaner George Floyd ums Leben. Der Tod des 46-Jährigen löste eine große Protestwelle gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA aus. Auch Schalkes Weston McKennie setzte ein Statement.

Der Schalker Bundesliga-Profi Weston McKennie hat seine Armband-Botschaft im Spiel gegen Werder Bremen (0:1) erläutert. "Ich will meine Plattform nutzen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das es schon lange gibt", twitterte der US-Nationalspieler am Samstagabend, "wir müssen für das eintreten, woran wir glauben, und ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehört werden."

Der US-amerikanische Fußballer Weston McKennie bei Schalke 04 trägt heute ein Solidaritätsband für den ermordeten George Floyd am Oberarm: "Justice for George". Starkes und wichtiges Statement. #S04SVW #Minneapolis pic.twitter.com/nUevyvu3Vk

McKennie hatte mit einer handgeschriebenen Botschaft "Justice for George" (Gerechtigkeit für George) auf einem Trauerflor an den Tod des Afro-Amerikaners George Floyd in Minneapolis am vergangenen Montag erinnert. Dieser war durch Polizeigewalt zu Tode gekommen und hatte in den Vereinigten Staaten schwere Krawalle ausgelöst.