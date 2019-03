Mark van Bommel

Früher "Aggressive Leader" des FC Bayern München, heute Erfolgstrainer in den Niederlanden. Erst im Sommer übernahm er die PSV Eindhoven und legte einen Raketenstart hin: 13 Siege in den ersten 13 Spielen. Zwar stehen nach 24 Saisonspielen auch vier Remis und eine Niederlage zu Buche, aber noch immer führt PSV die Tabelle der Eredivisie mit einem beeindruckenden Punkteschnitt an. Im vergangenen Jahr wurde van Bommel deshalb sogar schon als möglicher Nachfolger des wackelnden Niko Kovac beim FC Bayern gehandelt. Huub Stevens selbst sagte damals über van Bommel, dass er auf absehbare Zeit einen größeren Klub als Eindhoven trainieren würde. Einem Neuling das Mammutprojekt anzuvertrauen, wäre zwar mutig, womöglich steckt in van Bommel aber ein großer Trainer. Als nächster Schritt in der Karriereplanung wäre der FC Schalke für ihn womöglich reizvoll.