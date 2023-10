Königsblaue Trainerfresser Warum Schalke einfach nicht den Richtigen findet

Erschwerend hinzu kommt, dass Trainer nicht mehr nur fachlich überzeugen, sondern im Idealfall einen ganzen Klub emotional hinter sicher versammeln können müssen. Der Markt ist zudem kurzfristigen Moden unterworfen. Lange fahndete ganz Deutschland nach seinem eigenen Jürgen Klopp. Dann sollten die begehrtesten Modelle nach Energydrink riechen und möglichst oft „Gegenpressing“ sagen. 2023 hätten viele gerne einen wie Leverkusens Xabi Alonso. Schalke kramte vielleicht auch deshalb die Nummer von Raúl raus und gab sich wenig Mühe, die Anfrage der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Die Deutschkenntnisse des Ex-Schalkers, der gerade Reals zweite Mannschaft trainiert, reichten noch für ein „Nein“. Das Signal kam aber an: Schalke bemüht sich zumindest. Zweifel daran, ob das, was Schalke will und das, was Schalke braucht, besonders deckungsgleich sind, konnte die Anekdote nicht ausräumen. Dabei könnte alles so einfach sein: Ein guter Trainer, der bereit ist, sich in Gelsenkirchen wohlzufühlen, Erfolg hat und an etwas Dauerhaftem interessiert ist. Aber was macht einen guten Trainer aus? Funkel ist weit genug herumgekommen, um zu wissen: es kommt drauf an. „Zunächst mal muss ich schauen: was brauche ich eigentlich, Einen, der mal für ein paar Monate da ist und kurzfristig versucht, Erfolg zu haben. Oder jemanden, der langfristig versucht, etwas aufzubauen.“ Für die meisten gilt wohl: am liebsten beides. Das findet Funkel „ein bisschen kurios.“ Ob man als Ersthelfer oder Architekt gefragt ist, erfordere eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Nicht jeder Trainer sei zudem für jede Mannschaft geeignet. „Es kommt immer auf die Struktur an: Hast du viele erfahrene oder eher junge Spieler. Schalke hat eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Also brauchst du meiner Meinung nach einen Trainer, der das Team mit Ruhe und Erfahrung wieder in die richtigen Bahnen lenkt. Was Erfahrung und Ausstrahlung ausmachen, hat man ja bei zuletzt bei Rudi Völler in der Nationalmannschaft gesehen“, findet Funkel. „Er hat gleich eine ganz andere Stimmung reingebracht. Das ist ganz, ganz wichtig: Ausstrahlung, Empathie, Vertrauen.“