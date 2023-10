Belgier Geraerts ist neuer Trainer Namen sind Schalke und Rauch

Insofern ist es an diesem 9. Oktober schlichtweg völlig egal, wer der neue Trainer auf Schalke ist, wie er heißt, was er schon erreicht hat und was er sagt. Denn mal im Ernst: Was will man als Fan in Gelsenkirchen aus der Vita eines Neuen noch ablesen, wo man doch in den vergangenen Jahren alle möglichen Lebensläufe präsentiert bekam, die ach so perfekt zum Revierklub passen sollten. Und dann war der ach so gewünschte Wunschkandidat nach ein paar Monaten doch wieder weg, weil der Erfolg ausblieb.