Schalke-Trainer entlassen : Warum das Scheitern von Frank Kramer absehbar war

Meinung Düsseldorf Schon die Verpflichtung von Frank Kramer stand unter keinem guten Stern, nun wurde der 50-Jährige bereits nach zwölf Spielen als Trainer des FC Schalke 04 entlassen. Die Verantwortlich hofften, mit einer preisgünstigen Alternative möglichst viel zu erreichen. Am Ende ist diese Rechnung aber überhaupt nicht aufgegangen.

Nun also doch: Der FC Schalke 04 hat sich von seinem Cheftrainer Frank Kramer getrennt. Die Verantwortlichen der Königsblauen hatten offenbar erst noch mitansehen wollen, wie die Mannschaft nach einer weiteren ungenügenden Leistung ein zweites Mal binnen fünf Tagen gegen die TSG Hoffenheim verliert und aus dem finanziell wichtigen DFB-Pokal ausscheidet. Der „arme Hund“ Kramer, wie Sportchef Rouven Schröder den 50-Jährigen nannte, konnte in zwölf Spielen gerade einmal zwei Siege einfahren.

War dieses Scheitern wirklich nicht absehbar? Doch. In weiten Teilen schon. Kramers Verpflichtung war von Anfang an ein großes Risiko. Nach dem direkten Wiederaufstieg der Königsblauen in die Bundesliga herrschte eine riesige Euphorie im gesamten Verein – bis sich die Verantwortlichen eben dazu entschieden, Kramer unter Vertrag zu nehmen. Der Trainer gilt zwar als Fachmann, schloss die DFB-Ausbildung zum Fußball-Lehrer gar als Jahrgangsbester ab, doch eins konnte er eben bislang nicht vorweisen: langfristigen Erfolg bei einem Klub.

Diese Erkenntnis gab es für die Schalker Verantwortlichen frei Haus. Sein vorheriger Arbeitgeber Arminia Bielefeld hatte sich von Kramer in der vergangenen Saison erhofft, dass er die Mannschaft in der Bundesliga auf ein neues Level heben sowie Talente anlocken und formen könnte. Am Ende wurde Kramer in seiner zweiten Saison bei den Ostwestfalen freigestellt und Bielefeld schaffte es nicht mehr, den späteren Abstieg aus der Bundesliga abzuwenden.