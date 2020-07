Kuriose Geschichte mit Happy End : Schalke sagt Trainingslager in Österreich ab - und rettet damit eine Traumhochzeit

Schalke sagt Trainingslager in Österreich ab - und rettet damit eine Traumhochzeit

Der Schalker Trainer David Wagner steht während einer Trinkpause am letzten Spieltag der Saison gegen den SC Freiburg bei seiner Mannschaft und gibt Instruktionen. Foto: dpa/Uli Deck

Gelsenkirchen/Mittersill Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 fährt in diesem Jahr zur Saisonvorbereitung ausnahmsweise nicht ins österreichische Mittersill. Der Liebe wegen. Wo das Trainingslager stattdessen stattfinden wird, teilt der Verein noch mit.

Wie der Verein am Montag mitteilte, wird der FC Schalke 04 sein Trainingslager zur Vorbereitung auf die neue Saison doch nicht wie geplant im österreichischen Mittersill durchführen. „Wegen einer Terminüberschneidung mit bereits getätigten privaten Buchungen“ seien keine ausreichenden Kapazitäten in dem Hotel vorhanden, heißt es in der Mitteilung.