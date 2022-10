Ärger nach Choreo : „Vertrauensverlust“ - Polizei kündigt Konsequenzen für Schalke an

Gelsenkirchen Beim Spiel Schalke 04 gegen den SC Freiburg zeigen die S04-Fans eine besondere Choreografie. Dabei haben haben sie offenbar gegen eine Vereinbarung mit der Polizei verstoßen. Nach dem Zünden von Pyrotechnik musste die Partie kurz Unterbrochen werden.

Die Polizei Gelsenkirchen hat nach der Panne bei der Schalker Fan-Choreographie im Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:2) einen Vertrauensverlust beklagt und Konsequenzen angekündigt. Schalker Fans hätten „entgegen der Absprachen“ unter einem riesigen Banner blauen Rauch gezündet. Dieser war beim Ablassen des Banners unbeabsichtigt in den Strafraum gezogen, was zu einer Unterbrechung der Partie führte.

„Da Polizei und Feuerwehr in dieser Handlung einen Vertrauensverlust sehen, haben sie sich noch während des Spiels darauf verständigt, bis auf Weiteres dem Sicherheitskonzept des Vereins nicht mehr zuzustimmen, sobald Choreografien angemeldet werden“, hieß es am Sonntagabend in einer Mitteilung. Die Spiele müssten in einem solchen Fall ohne gültiges Sicherheitskonzept durchgeführt werden.