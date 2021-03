Versöhnliche Töne : Schalke-Machtkampf entspannt sich - Werben um Rangnick hält an

Schalke-Machtkampf entspannt sich - Werben um Rangnick hält an

Gelsenkirchen Die Personalie Ralf Rangnick spaltet den FC Schalke 04. Nun hat sich der „Geheimbund“ um Eurofighter Ingo Anderbrügge aus der Deckung getraut und versöhnliche Töne angestimmt. Rangnick hält man jedoch weiter für „die bestmögliche Lösung für den Verein“.

Im Machtkampf auf Schalke hat sich der „Geheimbund“ um Eurofighter Ingo Anderbrügge aus der Deckung getraut und sich um Schadensbegrenzung bemüht. Die Interessengruppe aus Sport, Wirtschaft und Politik, die mit ihrem Werben um Ralf Rangnick für Wirbel gesorgt hatte, stellte sich handverlesenen Journalisten vor und bot der Vereinsführung von Schalke 04 ihre Zusammenarbeit an.

„Es geht nicht um persönliche Eitelkeiten“, sagte Ulrich Paetzel, Vorstandvorsitzender der Emschergenossenschaft, der als Sprecher fungiert, laut „WAZ“ und kündigte ein Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta an: „Wir haben die große Hoffnung, dass wir nicht mehr übereinander reden, sondern miteinander.“

Was steckt hinter dem königsblauen Rangnick-Wunder?

Zoff um Schalkes Hoffnungsträger : Was steckt hinter dem königsblauen Rangnick-Wunder?

Die Gruppe von etwa 20 Personen hatte an den Schalker Vereinsgremien vorbei Kontakt zu Rangnick aufgenommen, um ihn als Sportvorstand für den Neuaufbau nach dem kaum noch zu vermeidenden Abstieg zu gewinnen. „Rangnick hat ein hohes Interesse langfristig auf Schalke zu arbeiten“, sagte Paetzel. Buchta hatte den zunächst geheimen Strippenziehern „vereinsschädigendes“ Verhalten vorgeworfen und von „gezielt initiierten“ Presseberichten gesprochen. „Das weise ich im Namen der Gruppe ganz entschieden zurück. Dieser Vorwurf hat überhaupt keine Grundlage“, kommentierte Frank Haberzettel, Geschäftsführer des Deutschen Beamtenwirtschaftsbundes.

Der Gruppe gehören neben Anderbrügge, der 1997 mit Schalke den Uefa-Cup gewann und von den Fans in die Jahrhundertelf gewählt wurde, und Paetzel ehemalige Schalker wie der frühere Nachwuchschef Bodo Menze oder der Ex-Mannschaftsarzt Dr. Armin Langhorst an, aber auch mehrere Sponsoren des Klubs.

Nachdem die Mitglieder zunächst anonym bleiben wollten, präsentierten sie sich am Mittwoch in Essen in kleiner Runde. „In unserer Gruppe gibt es keine Scheichs, Heuschrecken oder Finanzinvestoren“, betonte Paetzel. Der ehemalige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sei nicht dabei. „Wir brauchen ein starkes Schalke“, sagte Anderbrügge.