FC Schalke 04 verpflichtet Offensivspieler Steven Skrzybski

Gelsenkirchen Vizemeister Schalke 04 hat Offensivspieler Steven Skrzybski vom Zweitligisten Union Berlin verpflichtet. Der 25-Jährige erhält bei den Königsblauen einen Dreijahresvertrag.

Für den Berliner geht mit dem Wechsel ein Traum in Erfüllung. "Ich bin schon seit meiner Kindheit riesiger Schalke-Fan", sagte Skrzybski. In 136 Zweitligaspielen gelangen ihm insgesamt 29 Tore. Mit 14 Treffern belegte er in der abgelaufenen Saison in der Torschützenliste der 2. Bundesliga den zweiten Platz.