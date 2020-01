Schalke 04 zieht Konsequenzen : Verliert Nübel nach der Kapitänsbinde auch seinen Stammplatz?

Düsseldorf Schalke hat zu Beginn der Rückrunden-Vorbereitung Fakten geschaffen. Mit der offiziellen Bekanntgabe des Wechsels zum FC Bayern musste Torwart Nübel das Kapitänsamt aufgeben. Verliert der 23-Jährigen nun auch seinen Stammplatz?

Die Kapitänsbinde verloren, der Stammplatz gefährdet - der FC Schalke 04 hat in der Causa Alexander Nübel erste Konsequenzen gezogen. Zum Auftakt des Trainingslagers im spanischen Fuente Alamo verkündete der Bundesliga-Fünfte nicht nur offiziell den ablösefreien Wechsel des 23-Jährigen im Sommer an die Isar. Trainer David Wagner teilte nach der ersten Einheit mit, dass Nübel als Folge des Transfers nicht mehr Kapitän sei. Und der Coach ließ sogar offen, ob das derzeit wohl größte deutsche Torwarttalent nach Ablauf einer Sperre per se wieder die Nummer eins wird.