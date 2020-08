Laut Medienbericht : Schalke verpflichtet offenbar Sturm-Routinier Ibisevic

Düsseldorf Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar fündig geworden. Wie die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtete, hat der Fußball-Bundesligist zur kommenden Saison Vedad Ibisevic verpflichtet.

Dass Ibisevic ablösefrei verpflichtet werden kann, käme den finanziell angeschlagenen Königsblauen sehr entgegen. Allerdings müsste der ehemalige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina wohl Abstriche in Bezug auf sein Gehalt im Vergleich zu seinem Verdienst in Berlin in Kauf nehmen. Schalke sucht einen treffsicheren Angreifer. Ibisevic könnte zumindest kurzfristig die Sturmprobleme beheben, ist mit 36 aber schon in fortgeschrittenem Profi-Alter.