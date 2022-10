Reis startet heikle Mission auf Schalke : „Bin gierig nach diesem Verein“

Gelsenkirchen Schon der erste Tag für Thomas Reis als neuen Schalke-Trainer ist schwierig. Der Bundesliga-Letzte muss sich für das Entschwinden von Sportchef Rouven Schröder rechtfertigen.

Von außen betrachtet chaotisch und kopflos, von innen stabil und konsequent - Fremd- und Selbstwahrnehmung beim FC Schalke 04 sind aktuell so unterschiedlich wie schon lange nicht mehr. Von einem hilflosen Bild, das der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga derzeit abgibt, wollte Sportvorstand Peter Knäbel am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Cheftrainers Thomas Reis partout nichts wissen.

„Natürlich kriegen die Spieler das auch mit, wenn immer gesagt wird, man sei nicht bundesligatauglich. Es ist an den Spielern, das Gegenteil zu beweisen“, sagte Reis, der nach seiner Vorstellung am Morgen sogleich sein erstes Training leitete und dabei viel beobachtete und mit den Spielern sprach. „Mein Schwerpunkt ist erst einmal, sich kennenzulernen und der Mannschaft Stabilität zu geben.“ Das wird schwer.

Dem Vernehmen nach reagierten die Spieler vorsichtig ausgedrückt überrascht auf das Schröder-Aus. Auch Reis hat nun gerade zu Beginn seiner heiklen Mission keine Bezugsperson in Form seines früheren Mitspielers als Profi an seiner Seite. „Natürlich war ich informiert“, sagte Reis über Schröders Abgang. Dies sei aber kein Grund gewesen, nicht zu kommen.

„Ich bin gierig nach Erfolg und gierig nach diesem Verein“, sagte Reis, der offenbar gar einen Teil seiner Ablösesumme in Höhe von laut Medienberichten rund 300 000 Euro an den VfL Bochum bezahlte. Kaum ein Trainer habe so einen Einsatz abgeliefert wie Reis, um zu Schalke zu kommen. „Auch was die finanzielle Beteiligung am Auflösungsvertrag angeht“, verriet Knäbel vielsagend.