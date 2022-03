Nachfolger von Grammozis : Büskens übernimmt bei Schalke bis Saisonende

Gelsenkirchen Zweitligist FC Schalke 04 hat einen Nachfolger für Dimitrios Grammozis gefunden. Mike Büskens übernimmt bis zum Saisonende die Position des Cheftrainers bei den Königsblauen. Der 53-Jährige soll Schalke doch noch zurück in die Bundesliga führen.

25 Jahre nach dem UEFA-Cup-Triumph hilft "Eurofighter" Mike Büskens wieder einmal seinem Herzensklub Schalke 04 aus - in der schwierigsten Lage seit Jahrzehnten: Zum dritten Mal springt der 53-Jährige als Interimstrainer ein, er soll den schwer angeschlagenen Traditionsklub doch noch direkt zurück in die Fußball-Bundesliga führen.

"Er lebt Schalke und Gelsenkirchen 24 Stunden am Tag und wird alles dafür geben, dass wir bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga besitzen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Büskens, bislang Co-Trainer, übernimmt bei den Königsblauen nach der Trennung von Dimitrios Grammozis. Der Europacup-Held von 1997 erklärte sich bereit, bis zum Saisonende als Chef einzuspringen. Er ist bereits der sechste Schalker Trainer in anderthalb Jahren.