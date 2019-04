„Nur ein Sieg“: Schalke Trainer Stevens steigt auf die Euphoriebremse

Hannover 96 In der Bundesliga hat Schalke 04 seine sportliche Talfahrt durch den 1:0-Sieg in Hannover gestoppt. Nun geht es für die Königsblauen im DFB-Pokal gegen Werder Bremen und um die letzte Chance auf einen internationalen Wettbewerb.

Trainer Huub Stevens fehlte noch die Leichtigkeit, Torschütze Suat Serdar vermisste das spielerische Element: Bei Schalke 04 wagte man kaum, sich länger als einen kurzen Moment über den schmeichelhaften 1:0 (1:0)-Sieg beim Tabellenletzten Hannover 96 zu freuen. Denn schon am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) kommt im Viertelfinale des DFB-Pokals mit Werder Bremen ein ganz anderes Kaliber in die Arena auf Schalke.

Und der Kader ist teuer, daher will auch Jochen Schneider nichts von einer Außenseiterrolle der Schalker gegen den Liga-Sechsten von der Weser wissen. "Für Mittwoch ist der Auftrag klar: Wir wollen ins Halbfinale einziehen. Der Sieg in Hannover darf nur der erste von vielen weiteren Schritten sein", sagte der neue Sportvorstand, angesichts der finanziellen Komponente durchaus mit Nachdruck.

Besonders gefordert dürfte gegen die Norddeutschen Torhüter Alexander Nübel sein. Der 22-Jährige hielt sein Team in Hannover mehrfach mit spektakulären Paraden in der Partie, lehnte aber an ihn persönlich gerichtete Glückwünsche für diesen Auftritt ab: "Ich sehe mich nicht als Matchwinner, Fußball ist ein Mannschaftssport. Das gesamte Team war der Gewinner."