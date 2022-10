Frust bei Fans und Schröder : Kramer vor dem Ende auf Schalke?

Sinsheim Beim 1:5 in Hoffenheim bleibt keine Schalker Schwäche verborgen. Selbst der auf der Kippe stehende Trainer Frank Kramer ist „fast sprachlos“ nach dem widerstandslosen Pokal-Aus.

„Frank Kramer ist ein armer Hund. Wer möchte mit ihm tauschen im Augenblick?“, sagte Schröder und schüttelte verzweifelt den Kopf. Nach zuletzt vier Bundesliga-Niederlagen in Serie, darunter das 0:3 am Freitag ebenfalls gegen Hoffenheim, hatte die sportliche Leitung um Schröder Kramer noch eine Gnadenfrist gewährt. Und nun? Auf die Frage, ob er an eine Chance glaube, in Berlin noch dabei zu sein, antwortete Kramer sarkastisch: „Da gab's zur Überraschung aller noch keinen Austausch.“

„Einfach mal sagen: Das wird schon - das wird nicht. Das ist das, was wir der Mannschaft auch klar mitgeteilt haben: Dass es so nicht geht“, sagte Schröder. In dieser Form werde man kein Spiel gewinnen. „Eines ist ja klar: Mit so einer Leistung können wir in Berlin nicht bestehen“, ergänzte er noch. Dass er an diesem rabenschwarzen Tag Geburtstag hatte - seinen 47. - , daran wollte der Schalke-Sportchef an diesem Abend lieber nicht denken.