FC Schalke 04: Trainer Domenico Tedesco sorgt mit Versprecher für Lacher

Gelsenkirchen Was für ein Lapsus von Domenico Tedesco: Der Trainer des FC Schalke 04 hat mit einem Versprecher auf der Pressekonferenz nach dem ersten Saisonsieg gegen Mainz 05 für große Lacher gesorgt.

Tedesco wollte eigentlich erklären, wie er der Druckphase der Mainzer in der ersten Halbzeit der Partie in der Schalke-Arena entgegenwirken wollte. Durch Auswechslungen hatte er das Team personell und taktisch umgestellt. Anstatt aber zu sagen, „Wir hatten gewisse Wechsel“, rutschte ihm aus Versehen ein anderer Satz aus dem Mund: „Uns hatte am Ende auch etwas die Kraft gefehlt. Wir hatten gewichst.“ Schwarz, auf der Pressekonferenz neben ihm saß, brach in Gelächter aus und fragte noch einmal nach: „Was habt ihr in der Kabine gemacht?“ Tedesco, nicht gerade als Mann der flapsigen Sprüche bekannt, entschuldigte sich natürlich umgehend: "Der Mund war ein bisschen trocken." Er reagierte aber auf Schwarz‘ Kommentar mindestens ebenso schlagfertig. Der Coach nahm den Gag auf und antwortete kurz angebunden: „Wir hatten ja ein bisschen Druck.“