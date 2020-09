Nach historischem Fehlstart : Schalke entlässt Trainer David Wagner

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat sich nach dem fatalen Fehlstart in der Fußball-Bundesliga von Trainer David Wagner getrennt. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Schalke hatte mit zwei Niederlagen und 1:11 Toren den schlechtesten Saisonstart der Liga-Historie hingelegt.

Nach dem 18. Spiel in Folge ohne Sieg hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 die Konsequenzen gezogen und sich von Trainer David Wagner getrennt. Am Morgen nach der 1:3-Heimpleite gegen Werder Bremen gaben die Königsblauen den Rauswurf des 48-Jährigen nach knapp 15 Monaten als Chefcoach bekannt. Nach dem schlechtesten Saisonstart eines Klubs in der Bundesligageschichte liegen die Gelsenkirchener mit 1:11 Toren und null Punkten auf dem letzten Platz.