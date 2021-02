Nach 1:5-Pleite in Stuttgart : Schalke wirft Trainer Gross und Sportchef Schneider raus - auch Teammanager Riether muss gehen

Nach 1:5-Pleite in Stuttgart

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 trennt sich von Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider. Auch Sascha Riether und Werner Leuthard müssen gehen. Der Bundesligist bestätigte die Trennung.

Christian Gross schlich am Sonntagmorgen um kurz vor halb zehn mit gepackten Taschen zur Geschäftsstelle, seine schwarze Basecap tief ins Gesicht gezogen. Nach der letztlich erfolgreichen Spieler-Revolte musste sich der Trainer bei Schalke 04 seine Papiere holen - zusammen mit Sportvorstand Jochen Schneider. Ein Paukenschlag und der letzte Akt in einem dramatischen Missverständnis.

Einen Tag nach dem peinlichen 1:5 (1:3)-Debakel bei Aufsteiger VfB Stuttgart machte das abgeschlagene Bundesliga-Schlusslicht Tabula rasa. Neben Gross (66) und Schneider (50), der nach knapp zwei Jahren ohnehin zum Saisonende hätte gehen sollen, wurden nach übereinstimmenden Medienberichten auch Sascha Riether (37), der Lizenzspieler-Koordinator, und Athletik-Coach Werner Leuthard (59) geschasst. Ein weiterer Tiefpunkt in der Horrorsaison in Königsblau, Fans hängten Banner im Stile von Traueranzeigen am Klubgelände auf.