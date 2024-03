Suspendierter Zweitligaprofi Schalkes Baumgartl wehrt sich gegen Vorwürfe

Baumgartl war im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven ablösefrei nach Schalke gewechselt und hat in dieser Saison nur zwölf Ligaspiele für die vom Abstieg bedrohten Königsblauen bestritten. Der ehemalige Stuttgarter, zu Saisonbeginn Stammspieler, war schon im September nach öffentlicher Kritik an Geraerts' Vorgänger Thomas Reis suspendiert und in die U23 abgeschoben worden. „Dieser Fehler entstand jedoch keiner bösen Absicht, sondern aus den Emotionen und dem Wunsch, mit Schalke erfolgreich zu sein“, schrieb Baumgartl weiter.