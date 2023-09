Nach Niederlage bei St. Pauli Schalkes Baumgartl äußert deutliche Kritik an Trainer Reis

„Das ist ein enttäuschender Tag für uns alle. Das ist einfach zu wenig“, sagte der Schalker Ron Schallenberg bei Sky. Auch Teamkollege Timo Baumgartl fand keine Erklärung. Was er aber sagte, kann durchaus als Kritik an Trainer Thomas Reis verstanden werden, der daran festhält, dass die Mannschaft auf dem ganzen Feld Mann gegen Mann verteidigt: „Es ist keine Kompaktheit da, wir sind immer einen Schritt zu spät. Wir spielen mit dem Feuer, spielen risikoreich - und dann kassiert man immer wieder Gegentreffer.“ Nach sieben Spielen steht Schalke bereits bei 15 Gegentreffern. „So kann es nicht weitergehen“, ergänzte Baumgartl. Angesprochen auf den Rückhalt für den Trainer im Team und seine taktischen Vorgaben antwortete Baumgartl vielsagend: „Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist ein Stück weit schwer für uns, das so zu machen, weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen.“