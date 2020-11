Im „Doppelpass“ : Steffen Freund irritiert mit Aussagen über suspendiertes Schalke-Duo

Ismaning Aussagen von Ex-Nationalspieler Steffen Freund in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ haben am Sonntag für Verwirrung im Netz gesorgt. Der frühere Schalker Profi zog darin eine Verbindung zwischen Undiszipliniertheiten der Schalker Spieler Nabil Bentaleb und Amine Harit und deren Herkunft.

In derselben Sendung versuchte Freund später seine Aussagen zu erklären. „Ich habe in den öffentlichen Medien gehört, dass das rassistisch rübergekommen ist. Das war so natürlich nicht gemeint“, sagte der 50-Jährige. Jedoch spiele die Herkunft eine Rolle, wie man als Mensch aufwachse. „Und wie deine Mentalität ist. In Tottenham, wenn ihm das Spiel nicht gefallen hat, hat er das Spielfeld einfach verlassen“, sagte Freund, der ebenso wie Bentaleb früher auch für die Spurs spielte.