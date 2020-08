Sportvorstand Schneider stärkt David Wagner : „Ist der richtige Trainer für Schalke 04“

Längenfeld Jochen Schneider steht weiter voll hinter David Wagner. Trotz der katastrophalen Rückrunde unterstützt der Sportvorstand des FC Schalke 04 den in der Kritik stehenden Trainer „zu 100 Prozent“.

In der Rückrunde der Bundesliga hatte Schalke 16 Spiele in Serie nicht gewonnen. Nach zwei Testspiel-Pleiten gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und KFC Uerdingen (1:3) in dieser Sommerpause rumort es im Umfeld schon wieder.