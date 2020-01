Kostenpflichtiger Inhalt: Wechsel zum FC Bayern : Schalkes Umgang mit Nübel ist zweifelhaft

Alexander Nübel. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Meinung Gelsenkirchen Alexander Nübel wechselt von Schalke 04 zum FC Bayern. So ablösefrei, so gut. Doch nach außen hin geben sich die Gelsenkirchner in dieser Personalie scheinheilig.