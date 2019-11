Nach Rasssimus-Eklat : Sperre gegen Clemens Tönnies läuft ab

Gelsenkirchen Drei Monate lang war es ruhig um Clemens Tönnies. Am Donnerstag kehrt Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender nach seiner Sperre wegen rassistischer Äußerungen zurück.

Um nicht für noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, belegte sich Tönnies mit einem Besuchsverbot der Heimspiele. Die Partien schaute er sich am Fernseher an, auch wenn er „kein Stadionverbot hatte“, wie Schalkes Unternehmenssprecherin Anja Kleine-Wilde betonte.

Am 6. August hatte der Schalker Ehrenrat nach vielfach als rassistisch eingestuften Äußerungen von Tönnies über Afrikaner und einem anschließenden Gespräch mit dem Clubchef entschieden, dass dieser sein Schalke-Amt drei Monate lang nicht ausüben darf. In dieser Zeit nahm Tönnies' Stellvertreter Jens Buchta dessen Aufgaben wahr. An diesem Mittwoch um 24.00 Uhr läuft die Enthaltsamkeitsfrist ab. So könnte er von Donnerstagmorgen an wieder durchstarten.