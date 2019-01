Trainer Tedesco greift durch: Schalke sortiert drei Spieler aus

Benidorm Der FC Schalke 04 geht rigoros mit denjenigen Spielern um, die in den Planungen von Trainer Domenico Tedesco keine Rolle mehr spielen. Gleich drei Profis wurden aussortiert.

Die Profis Abdul Rahman Baba, Johannes Geis und Franco Di Santo haben keine Chance mehr im Kader von Bundesligist Schalke 04. Die drei Spieler würden in Zukunft nicht mehr am Training des Profi-Kaders teilnehmen, sagte Trainer Domenico Tedesco zu Beginn der Vorbereitung am Freitag im spanischen Benidorm vor Journalisten.