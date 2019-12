Tragischer Zwischenfall : Schalke-Fan verstirbt auf dem Weg zum Spiel in Wolfsburg

Schalke-Fan verstirbt auf dem Weg zum Spiel in Wolfsburg

Schalke-Fans in der Kurve. Foto: Action Images via Reuters/MATTHEW CHILDS

Wolfsburg Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 ist von einem tragischen Zwischenfall überschattet worden. Ein Fan der Schalker ist auf dem Weg zu der Partie vor der Arena verstorben

Ein 41 Jahre alter Fußballfan des FC Schalke 04 ist auf dem Weg zum Bundesliga-Match gegen den VfL Wolfsburg in Niedersachsen gestorben. Der Mann sei auf dem Weg ins Stadion am Mittwochabend „wie aus dem Nichts“ zusammengebrochen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Todesursache war zunächst unklar. „Zur Krankengeschichte ist uns nichts bekannt.“ Der Mann sei in Begleitung weiterer Fans gewesen, hieß es.