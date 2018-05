FC Schalke 04 reist im Juli erneut nach China

Gelsenkirchen Bundesligist Schalke 04 setzt seinen Marketingaktivitäten in China fort und reist im Sommer zum dritten Mal nacheinander nach Fernost.

Wie der Verein am Freitag bekannt gab, startet die elftägige Reise am 2. Juli und damit bereits einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt. Nach einigen Tagen in Kunshan geht es für die Königsblauen weiter nach Peking. Der Rückflug nach Deutschland erfolgt am 12. Juli.