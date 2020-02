Nach Abgang von Nübel : Schalke setzt auf interne Torwart-Lösung

Köln Der FC Schalke 04 weiß schon, wie er den Abgang von Torwart Alexander Nübel zum FC Bayern kompensieren will. Laut Sportvorstand Jochen Schneider wird es eine interne Lösung geben.

Nach dem Abgang von Torwart Alexander Nübel im Sommer zu Rekordmeister Bayern München will Fußball-Bundesligist Schalke 04 in der kommenden Saison auf eine interne Lösung mit Markus Schubert (21) und dem derzeit an Norwich City ausgeliehenen Ralf Fährmann (31) setzen. Das bekräftige Sportvorstand Jochen Schneider im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.