Ticket-Rückerstattung sorgt für Ärger : Schalke räumt Fehler bei „Härtefallantrag“ ein

Gelsenkirche Ein Schreiben des FC Schalke 04 hat für mächtig Aufregung gesorgt. Wer Geld für gekaufte Tickets zurückhaben will, wird dazu aufgefordert, einen triftigen Grund anzuführen. Am Mittwochabend folgte eine Entschuldigung.

Traditionsklub Schalke 04 hat Fehler in der Kommunikation mit seinen Fans bei Ticketrückerstattungen für die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga eingeräumt. "In den Anschreiben an Fans und dem darin aufgeführten 'Härtefallantrag' hat Schalke 04 unpersönliche und wenig empathische Formulierungen verwendet - dafür entschuldigen sich der Verein und die Mitarbeiter des Service Centers bei allen Fans in aller Form", heißt es in einer Vereinsmitteilung von Mittwochabend.