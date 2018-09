FC Schalke 04: Naldo attackiert Ex-Trainer Markus Weinzierl - „Soll seine Klappe halten“

Naldo sauer nach Weinzierl-Kritik : „Soll seine Klappe halten“

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nach fünf Niederlagen in fünf Ligaspielen kippt die Stimmung beim FC Schalke. S04-Verteidiger Naldo ging nach dem 0:1 in Freiburg auf Ex-Trainer Markus Weinzierl los. Der hatte zuvor Kritik am System der Königsblauen geübt.

Innenverteidiger Naldo vom kriselnden Bundesliga-Vizemeister Schalke 04 hat scharfe Kritik an seinem Ex-Trainer Markus Weinzierl geübt. "Ich bin einfach enttäuscht von ihm. Er muss die Klappe halten, schließlich muss er erst einmal einen Job finden", sagte der 36-Jährige am Dienstagabend nach dem 0:1 (0:0) beim SC Freibug, der fünften Niederlage im fünften Saisonspiel für die Königsblauen.

Der ehemalige Schalke-Coach Weinzierl hatte zuletzt Kritik am System von Trainer Domenico Tedesco geübt. Es sei "die Frage, ob es zukunftsträchtig ist, nur defensiv zu denken beziehungsweise das Spiel auf einen 36-Jährigen zuzuschneiden", hatte Weinzierl bei Sky gesagt.

"Er muss sich an die eigene Nase fassen. Er muss selbst eine Mannschaft finden und nicht über uns nachdenken", sagte Naldo: "Außerdem soll er einen konkreten Namen nennen, so wie ich ihn jetzt auch nenne: Markus Weinzierl. Schließlich habe ich auch einen Namen."

Weinzierl reagierte prompt auf Naldos scharfen Angriff. Gegenüber dem kicker sagte er: "Ich habe Naldo nicht persönlich kritisiert, sondern die Frage nach der Strategie gestellt. Ich schätze Naldo als Menschen und Spieler sehr."

Trotz der prekären Ausgangslage als Tabellenschlusslicht mit null Punkten zeigte sich Naldo zuversichtlich. "Es ist eine schwierige Situation und es tut mir leid für die Fans. Aber ich bin ein positiver Mensch und glaube, dass wir zurückkommen", sagte er. Zuletzt war Schalke in die Saison 2016/17 unter Weinzierl mit fünf Niederlagen gestartet.

(old/sid)