S04-Trainer Stevens greift durch: Bentaleb in die U23 versetzt

Bentaleb in die U23 versetzt

Gelsenkirchen Trainer Huub Stevens greift beim FC Schalke 04 durch. Der 65-Jährige verbannt Nabil Bentaleb aus disziplinarischen Gründen in die U23. Doch die Tür für eine Rückkehr ist offen.

Schalkes Trainer-Routinier Huub Stevens greift durch. Nabil Bentaleb sei „aufgrund einer disziplinarischen Verfehlung“ bis auf Weiteres zur U23-Mannschaft, die in der Oberliga Westfalen kickt, versetzt worden, teilte der Bundesligist am Sonntag mit. Nähere Angaben dazu machte der FC Schalke 04 am Sonntag nicht.