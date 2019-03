Newcomer oder Routinier?: Diese Trainer könnten Schalke jetzt übernehmen

Düsseldorf/Gelsenkirchen Nach der Entlassung von Domenico Tedesco braucht Schalke einen neuen Trainer. Übernimmt ein alter Bekannter oder setzt Königsblau erneut auf einen Neuling? Wir haben mögliche Kandidaten unter die Lupe genommen.

Eine durchaus brisante Gemengelage also, in der Schneider sich nun bewegt - es ist mal wieder vieles im Umbruch am Berger Feld. Die aktuelle Krise wird dabei sicher maßgeblich die Trainersuche beeinflussen: Vertraut Königsblau erneut einem Talent wie Domenico Tedesco - oder ist nur ein erfahrener Trainer überhaupt in der Lage, die Kräfte dieses Klubs nachhaltig zu bändigen und in die richtigen Bahnen zu lenken? An spannenden Kandidaten mangelt es in diesen Tagen nicht. Wir haben einige mögliche Schalke-Trainer unter die Lupe genommen.