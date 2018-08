FC Schalke 04: Mit Trainer Domenico Tedesco auf Wolke 04

Düsseldorf/Gelsenkirchen Es herrscht eine fast unheimliche Ruhe beim sonst so emotionsgeladenen FC Schalke 04. Sie ist ihm zu verdanken: Domenico Tedesco.

In den Trainingslagern in China und Österreich hatte Tedesco Zeit, die Spielerqualität einzuordnen, Charaktere kennenzulernen und ein Team zu formen. Er schwärmte, „ein Leuchten in den Augen“ der Zugänge gesehen zu haben, als sie zum Team gestoßen sind. Tedesco hat Pläne mit dem FC Schalke. Er verschiebt die aber anhand der Qualität der Spieler, die ihn umgeben. Er geht das Projekt als dynamischen Prozess an und ist nicht festgelegt auf ein System oder eine Spielidee. Das ist Tedescos Handschrift. Und so ist der in Pressekonferenzen stets höfliche, bedachte 32-Jährige gleichzeitig nicht zimperlich damit, Profis auszusortieren, die nicht in das von ihm erdachte Gesamtkonstrukt passen. Benedikt Höwedes bekam das zu spüren, Johannes Geis ebenfalls. Andererseits hält er an Charakteren wie Routinier Sascha Riether fest, der vergangene Saison zwar kein einziges Spiel für Schalke gemacht hat, aber im Konstrukt des Trainers als Ratgeber für junge Spieler ein „Eckpfeiler“ ist. „Wir brauchen Emotionen, aber auch einen kühlen Kopf“, sagte Tedesco. Weil er nun den Erfolg bestätigen muss, steht er vor seiner wohl schwierigsten Saison.