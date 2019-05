Technischer Direktor : Reschke wird neuer Kaderplaner beim FC Schalke

Gelsenkirchen Michael Reschke wird Technischer Direktor beim FC Schalke 04. Der 61-Jährige soll sich bei den Königsblauen um die Neustrukturierung der Scouting-Abteilung und die Kaderplanung kümmern.

Michael Reschke, ehemaliger Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, wird wie erwartet Technischer Direktor beim Ligarivalen Schalke 04. Die Königsblauen bestätigten die Verpflichtung des 61-Jährigen am Sonntag, einen Tag nach dem letzten Bundesligaspieltag. Reschke erhält beim auf Tabellenplatz 14 abgestürzten Vizemeister der Vorsaison einen Vertrag bis 2022.

Reschke stand von 1979 bis 2014 in Diensten von Bayer Leverkusen, war zunächst Jugendtrainer und Nachwuchsleiter, danach Kaderplaner bzw. Manager unter Sportchef Rudi Völler. Anschließend erfolgte der Wechsel zu Bayern München, wo er bis 2017 als Technischer Direktor unter anderem zusammen mit Sportdirektor Matthias Sammer arbeitete.

Im August 2017 ging Reschke nach Stuttgart, wo er als Sportvorstand in die erste Reihe der sportlich Verantwortlichen aufrückte. Am 12. Februar wurde er beim kriselnden VfB entlassen. Am vergangenen Dienstag gaben beide Parteien die Auflösung des bis 2021 datierten Vertrags bekannt.