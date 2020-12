Erleichterung bei Schalke 04 : Uth hat Krankenhaus nach schlimmem Zusammenprall verlassen

Nur einen Tag nach seinem schlimmen Zusammenprall beim Bundesliga-Spiel in Augsburg hat Schalkes Mark Uth das Krankenhaus wieder verlassen. Dem 29-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Bundesligist mit.

Stürmer Mark Uth vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist einen Tag nach seinem schlimmen Zusammenprall im Punktspiel beim FC Augsburg (2:2) aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Sehr erfreuliche Nachrichten: Mark Uth kann nach einer Nacht Beobachtung im Krankenhaus wieder nach Hause. Dem 29-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut“ teilte der Tabellenletzte am Montagmittag auf Twitter mit. Zunächst hatte der TV-Sender Sky Sport News von der Entlassung berichtet.

Uth werde sich auch nach seiner Entlassung weiteren Untersuchungen unterziehen und durch die medizinische Abteilung des Klubs weiter intensiv betreut, so der Bundesligist weiter. Offen ist auch, wann der Mittelfeldspieler wieder ins Training zurückkehren kann.

Uth war am Sonntag nach einem Kopfballduell mit FCA-Verteidiger Felix Uduokhai bei der Landung mit dem Kopf auf den Boden geknallt und hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Nach minutenlanger Behandlung war der 29-Jährige auf einer Trage vom Platz und in ein Krankenhaus gebracht worden. Vor dort aus hatte Uth bereits wenige Stunden nach dem Vorfall via Instagram Entwarnung gegeben: „Guten Abend zusammen. Mir geht's ganz gut“.