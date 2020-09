Klub bestätigt : Manuel Baum neuer Schalke-Trainer – Naldo wird Assistent

Gelsenkirchen Manuel Baum übernimmt beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 die Nachfolge des freigestellten Trainers David Wagner. Als Assistent steht dem 41-Jährigen Ex-Profi Naldo zur Seite. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt.

Baum freut sich über seine Rückkehr in die Bundesliga: "Schalke 04 ist ein grandioser Klub mit unheimlich viel Tradition und sportlichem Potenzial. Unsere dringlichste Aufgabe ist es, der Mannschaft so schnell wie möglich wieder Erfolgserlebnisse zu geben, im Training wie im Spiel. Ich bin von der Qualität unseres Kaders überzeugt."

Die Königsblauen hatten sich am Sonntag nach 18 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg von Wagner getrennt. Mit 1:11 Toren und null Punkten sind sie so schlecht wie noch nie ein Klub in 58 Jahren Bundesliga in die neue Saison gestartet. Baum gibt sein Debüt auf der Schalker Bank am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim Champions-League-Halbfinalisten RB Leipzig.