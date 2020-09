Laut Medienbericht : Manuel Baum soll neuer Schalke-Trainer werden

Manuel Baum in seiner Zeit als Cheftrainer des FC Augsburg (Archiv). Foto: dpa/Marijan Murat

Gelsenkirchen Manuel Baum wird nach der Entlassung von David Wagner neuer Trainer beim FC Schalke 04 – so lauten zumindest übereinstimmende Medienberichte. Baum war zuletzt Nachwuchs-Coach beim DFB und zuvor auch schon beim FC Ausgburg in der Bundesliga tätig.

Topfavorit Manuel Baum soll einem Bericht der ARD-„Sportschau“ zufolge neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 werden. Der bisherige DFB-Nachwuchscoach solle demnach bereits am Mittwoch offiziell als Nachfolger von David Wagner verkündet werden, berichtete die „Sportschau“. Nach Angaben der „Bild“-Zeitung soll Rainer Widmayer, der zuletzt beim VfB Stuttgart und zuvor bei Hertha BSC tätig war, Baums Assistent werden.

Der Revierclub hatte sich am Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig (18.30 Uhr). Zum Ligastart gab es zwei heftige Niederlagen mit 0:8 beim FC Bayern München und einem 1:3 gegen Werder Bremen.