Nach Schalker Debakel in Wolfsburg : Machtkampf um Rangnick entbrannt

Nach Schalker Debakel in Wolfsburg

Wolfsburg Nach dem 0:5-Debakel in Wolfsburg ist der Abstieg von Schalke 04 so gut wie besiegelt. Jetzt dreht sich alles nur noch um einen Namen. Die Fans wollen einen Neuanfang mit Ralf Rangnick.

Als die designierten Schalker Absteiger von ihrem Debakel in Wolfsburg heimgekehrt waren, lasen sie den Wunsch der tief enttäuschten Fans. "Pro Neuanfang, pro Rangnick", stand auf einem Plakat vor der Geschäftsstelle. Ralf Rangnick soll als Sportvorstand den Wiederaufbau leiten - doch so einfach ist die Sache nicht. Die Bild am Sonntag berichtet schon über einen "Machtkampf um Rangnick". Der Aufsichtsrat wollte angeblich lieber Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig verpflichten. Dieser steht nach eigenen Angaben aber "nicht zur Verfügung".