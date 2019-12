Verstärkung für Knappen : Schalke leiht Gregoritsch vom FC Augsburg aus

Köln Nun ist es offiziell: Schalke 04 verstärkt sich mit Offensivspieler Michael Gregoritsch. Der Österreicher spielte zuletzt in Augsburg keine Rolle mehr. Nun soll er in der Rückrunde dem Revierklub helfen.

"Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. Gregoritsch, der in Augsburg unter Trainer Martin Schmidt keine Rolle mehr gespielt hatte, will sich durch regelmäßige Einsätze für die EM im kommenden Jahr empfehlen.