Meinung Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 ist in finanzielle Turbulenzen geraten. Schon seit Jahren lebt man im Revier über die Verhältnisse. Bislang hat das wenige gestört, weil der Betrieb munter weiter ging. Doch nun ist das Geschäft ins Stocken geraten, und die Königsblauen schreien nach Hilfe. Man kann es ja mal versuchen.

Im aktuellen Fall ist die Sachlage so kompliziert, weil einiges zusammenkommt. Schalke hat seit Jahren Geld rausgehauen, das man nicht zur Verfügung hatte. Es wurde nicht ausreichend gespart, sondern am Limit gelebt. Und darüber hinaus. Schließlich wollte man sportlich nicht den Anschluss verlieren. Nun kommt die Rechnung. Dazu kommt die Sache mit Clemens Tönnies. Der Fleischunternehmer aus Rheda hat sich immer als der Übervater für Schalke inszeniert. Firmen aus seinem Imperium sind als Sponsoren aktiv. Aber ist er auch derjenige, der persönlich bereit ist, die Schatulle zu öffnen und mehrere Millionen zu investieren, um offene Rechnungen zu begleichen? Stand jetzt wohl eher nicht. Womit natürlich die Frage erlaubt sein muss, was da jemand an der Spitze des Aufsichtsrats überhaupt zu suchen hat, der für so viele Negativschlagzeilen in den vergangenen Monaten gesorgt hat. Davon unbenommen ist, was er alles Gutes für den Verein getan hat.