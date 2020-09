Schalke im Abwärtsstrudel : Wagners Entlassung ist ein Akt der Verzweiflung

Meinung Gelsenkirchen Schalke hat sich einen Trainerwechsel aus finanziellen Gründen selbst verboten. Ganze zwei Spieltage hielt dieser Vorsatz. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass sich mit einem neuen Trainer Besserung einstellt, die Entscheidung offenbart nur das ganze Ausmaß der Verzweiflung. Ein Kommentar.

Man kann nicht nicht kommunizieren, heißt es. Auf Schalke scheint das jedoch Strategie zu sein. Kommunikation fällt in den Aufgabenbereich von Vorstand Jochen Schneider, der sich jedoch vor Rampenlicht regelrecht zu ekeln scheint. An Gesprächsstoff mangelte es nicht in den vergangen Tagen, aber wo es eben ging, zog es Schneider vor, zu schweigen. Am Sonntag ließ er Taten sprechen, David Wagner muss gehen.