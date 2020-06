„Sozial verantwortungslos“ : Wieder Ärger auf Schalke - Klub entlässt 20 Busfahrer

Gelsenkirchen Mal wieder gibt es Aufregung beim FC Schalke. Der Verein trennt sich von 20 Fahrern der Nachwuchsabteilung und wird dafür auch intern kritisiert. Nach dem Ärger um die Härtefallanträge zieht sich der Krisenklub damit erneut Spott zu.

Der FC Schalke 04 muss sich erneut einer unliebsamen Diskussion stellen. Am Wochenende sorgte die Kündigung von 24 Mitarbeitern des Fahrdienstes der Nachwuchsabteilung vor dem Spiel am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen für Aufregung. Wie eine Klub-Sprecherin bestätigte, trennt sich der sportlich und finanziell schwer angeschlagene Klub von den bisherigen Fahrern. Ein externer Dienstleister soll die Arbeit künftig übernehmen. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ am Samstag darüber berichtet.