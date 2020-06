Jung, talentiert, forsch : Klamme Schalker müssen auf Nachwuchs setzen

Gelsenkirchen Der Schalker Weg in der kommenden Saison ist vorgezeichnet. Aufgrund der finanziellen Situation und fehlender Europacup-Einnahmen sind große Transfers nicht möglich. Der Revierklub muss auf Talente setzen und ein junges Team aufbauen.

Im 13. Spiel nacheinander ohne Erfolg war wieder die Handschrift zu erkennen, die Schalke (mit stärkerem Personal) in der Hinrunde unberechenbar gemacht und auf den fünften Platz geführt hatte. Lange sah es sogar so aus, als könnten nach Caligiuris Führung in der 51. Minute per Handelfmeter Laufbereitschaft und Kämpferherz genügen, um den Pokalfinalisten in die Knie zu zwingen.