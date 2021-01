Einmal Schalke, immer Schalke : Huntelaar übernimmt Verantwortung

Köln/Gelsenkirchen Der Hunter ist der große Schalker Hoffnungsträger. Seit Dienstag ist die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zu den Königsblauen perfekt.

Entsprechend sieht sich der Hunter auch in der Verantwortung, die stark abstiegsbedrohten Knappen aus dem Tabellenkeller zu schießen. Schon am Mittwochabend empfing das Tabellenschlusslicht im Kellerduell den 1. FC Köln einen Klub, der zumindest noch halbwegs in Reichweite der Schalker ist.

"Wir müssen Spiele gewinnen, müssen dafür Tore schießen, um aus dem Tabellenkeller zu klettern", betonte der einstige niederländische Weltklassestürmer, der zuletzt bei Ajax Amsterdam seine nach wie vor vorhandene Klasse immer wieder unter Beweis gestellt hatte. Bis zum Saisonende haben die Schalker den schlaksigen Angreifer an sich gebunden, der bereits von 2010 bis 2017 in Gelsenkirchen spielte.

Seine Bilanz bei den Königsblauen kann sich sehen lassen. In 240 Pflichtspielen war Huntelaar 126-mal erfolgreich, 35 weitere Treffer bereitete er vor. 2011 gehörte der Torjäger dem DFB-Pokalsieger-Team von Schalke an.

Huntelaar weiß, dass er als erfahrener Spieler auch besonders gefordert ist. Er will sich dieser Herausforderung stellen: "Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Schalke gehört in die 1. Bundesliga. Es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt."