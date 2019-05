Ehemaliger Weggefährte : Klopp gratuliert Schalke zu Wagner-Verpflichtung

Köln Der FC Schalke 04 hat zur kommenden Saison David Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Einer, der Wagner sehr gut kennt, ist Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Und der Ex-BVB-Trainer ist voll des Lobes für S04.

Die Königsblauen hatten am Donnerstag bekannt gegeben, dass Wagner zur neuen Saison das Traineramt in Gelsenkirchen übernimmt. Der 47-Jährige, der zuletzt Huddersfield Town in der englischen Premier League trainiert hatte, erhält einen Vertrag bis 2022 und tritt die Nachfolge von Interimscoach Huub Stevens an.