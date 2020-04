Kostenpflichtiger Inhalt: Auf Kommunikationsebene versagt : Schalke fehlt das Gespür für die eigenen Fans

Die Fans des FC Schalke 04. Foto: Action Images via Reuters/MATTHEW CHILDS

Meinung Gelsenkirchen In der Corona-Krise gibt es auch auf Schalke allenfalls nur noch Geisterspiele. Dauerkartenkunden, die so den Stadionbesuch verpassen, will der Klub mit Gutscheinen oder Trikots entschädigen. Von Erstattung des Kaufpreises ist zunächst mal keine Rede. Ein Zeichen der Not.