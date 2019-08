Nach rassistischen Aussagen : Ehemaliger Schalke-Trainer Stevens nimmt Tönnies in Schutz

Ehemaliger Schalke-Trainer Stevens nimmt Tönnies in Schutz

Gelsenkirchen Nach seinen rassistischen Aussagen musste sich Clemens Tönnies harsche Kritik gefallen lassen. Doch der Schalke-Boss hat auch prominente Verteidiger. Am Dienstag muss sich Tönnies vor dem Ehrenrat des Bundesligisten verantworten.

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies bekommt vor der Anhörung beim Schalker Ehrenrat wegen seiner Äußerungen über Afrikaner Beistand von alten Weggefährten. Von Anti-Rassismus-Organisationen wird der Unternehmer aber weiter scharf kritisiert. „Die Aussagen sind nicht mehr im Rahmen des Tolerierbaren“, sagte Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Stiftung Amadeu Antonio, der Deutschen Presse-Agentur. Für Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland bestätigten Tönnies' „höchst problematische Aussagen“, dass „dieses kolonial-rassistische Bild von Afrika immer noch Bestand hat und Teil des Diskurses ist.“

Schalkes Trainer-Ikone Huub Stevens verteidigte Tönnies dagegen. „Wer ihn kennt, wer seit langem mit ihm zusammenarbeitet, der weiß, dass Clemens die Menschen mag wie sie sind - völlig unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Ihm geht es stets um den Charakter eines Menschen – nie um die Farbe seiner Haut“, schrieb der 65-Jährige, der den Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Saison als Interimscoach vor dem Abstieg bewahrt hatte und auch im Aufsichtsrat sitzt, in einer Erklärung, über die die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Tönnies habe sich „entschuldigt, war selbst erschrocken über seine Aussage, genau wie wir alle“, schrieb Stevens, der den Bundesligisten in der vergangenen Saison als Interimscoach vor dem Abstieg bewahrt hatte und auch im Aufsichtsrat sitzt. „Seine Entschuldigung nehme ich ihm ab. Ich habe Vertrauen in ihn, dass ihm so etwas nicht noch einmal passiert.“